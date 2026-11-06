¿Chef Zahie Téllez y Celia Lora presuntamente de romance? Tras viaje presuntamente juntas, aseguran: “Se atraen”

La chef Zahie Téllez se ha convertido en una de las figuras centrales de MasterChef Celebrity, siendo una juez difícil y hasta polémica en ocasiones. Una reciente fotografía compartida junto a Celia Lora, hija de Álex Lora, ha desatado rumores de un vínculo romántico entre ambas. ¿Qué dicen al respecto?

Zahie Téllez importante figura en MasterChef México / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de romance presuntamente entre Zahie Téllez y Celia Lora?

Lejos de los foros y los programas de cocina, Zahie Téllez y Celia Lora han despertado el interés de internautas y seguidores de ambas figuras del espectáculo, tras compartir una foto juntas.

En las redes sociales de Zahie, la chef compartió una imagen en la que aparecía junto a Celia, añadiendo el siguiente mensaje:

Escapada a Londres (corazón). Zahie Téllez

La publicación, por sí sola, NO revela un posible romance entre ellas, pero en comentarios se encontraban opiniones como:



“ Amigas, ¿ustedes son pareja? ”,

”, “ Polos opuestos se atraen ”,

”, “ Obviamente a cocinar no fueron ” y,

” y, " ¿Son novias? ”.

Así como estos, otros miles de de textos se leen en la publicación. ¿Será que sí?

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¿Zahie Téllez y Celia Lora confirman que presuntamente tendrían un romance en redes sociales?

La respuesta concreta a esta pregunta es: NO. Celia Lora y Zahie Téllez no han dicho nada sobre una supuesta relación sentimental, por lo que la información parece corresponder más a un tema de amistad.

No es la primera vez que se les ve juntas, de hecho, Zahie ha invitado a Celia a realizar algunos videos de cocina. Además, la propia Lora tuvo como “colaboradora” a Télles cuando apareció en la revista Playboy.

Por si fuera poco, la chef Zahie tiene varios años de matrimonio, incluso, un hijo que adoptó hace bastante tiempo, desechando aún más la teoría de un vínculo sentimental entre ambas.

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Zahie Téllez y su esposo Alberto Escobar / Redes sociales

¿Quién es Zahie Téllez y cuál es su trayectoria?

Zahie Téllez es una chef mexicana, conocida por su participación en diversas ediciones de MasterChef México, quien en 2014 abrió su propio restaurante, ‘José Guadalupe platos de cuchara’, en el Mercado Roma de la Ciudad de México, el cual, dejó de operar en 2017.

Desde 2023 forma parte del jurado de MasterChef celebrity, programa en el que recientemente se ha visto envuelta en polémica por supuestos maltratos. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con distinciones.

Zahie también vivió un tenso momento cuando fue secuestrada, algo que ha dicho “la marcó” de manera importante. Hoy vive para contarlo.

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