Kass Quezada ‘Quesito’ termina con Arturo; integrante de ‘las Alucines’ aclara si hubo infidelidad

El dúo de ‘las Alucines’ sigue siendo tema de conversación. Luego de que Lupita Villalobos desmintiera estar en proceso de divorcio por una infidelidad, se confirma que Kass Quezada, conocida como ‘Quesito’, terminó su relación de tres años con Arturo. Esto es lo que se sabe.

Quesito y su novio / Redes sociales

Lee: Aseguran que Diego Rodríguez le habría sido infiel a Tammy Parra, así lo habrían cachado en la movida

¿Arturo le fue infiel a Kass Quezada ‘Quesito’, integrante de ‘la Alucines’?

Desde hace varios días, se comenzó a difundir el rumor de que ‘Quesito’ había terminado su relación con Arturo. Las especulaciones apuntaban a una posible infidelidad por parte de él. Las especulaciones iniciaron después de que se dijera que su compañera Lupita Villalobos presuntamente estaba al borde del divorcio por algo similar.

A raíz de todos los dimes y diretes, fue la propia Quezada quien usó su canal de difusión en Instagram para confirmar que su relación sí había llegado a su fin. No obstante, dejó claro que no fue por un tema de traición, sino por mutuo acuerdo.

“Hola. Dada la situación de la intensidad con el tema, me voy a adelantar en mi proceso y les comento ya; tengo semanas fuera de mi relación. No nos hicimos nada, no terminamos mal, nada” Quesito

Aseguró que se lleva buenos recuerdos de su relación y reiteró que las cosas culminaron en buenos términos, por lo que pidió un alto a todos los rumores maliciosos sobre la situación.

“Él va a ser una persona en mi corazón para siempre que me demostró paciencia, amor y me regaló casi 3 años paradisíacos de los cuales no me arrepiento ni un día. Es una persona que respeto tanto que por lo mismo en mi proceso intenté hacerlo en mi tiempo y con la gente que quiero que no se me ha separado en ningún momento, como una ruptura normal”, expresó.

Quesito / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Ex de Ricardo Pérez confirma infidelidad a Susana Zabaleta? Ella dice: “La realidad no cambia”

¿’Quesito’ de ‘la Alucines’ anunció su ruptura por “publicidad”?

Entre las otras cosas que se han dicho sobre la ruptura, ha sido que todos los rumores fueron orquestados por ella y que realmente las cosas estaban bien con su relación. ‘Quesito’ también dejó claro que esto no era cierto.

Recalcó que la separación era real y sostuvo que no ganaba nada al hacerlo público. Dejó claro que estaba en un “proceso de sanación” y contó que eso sería lo último que diría del tema.

“Se nos ha acusado hasta de estar haciendo un movimiento de PR. Mi vida y la de él, no siendo una persona pública, JAMÁS va a ser tomada a juego y con la insensibilidad de todas las cosas que han inventado. Entiendo que es mi decisión contar y compartir quién soy con ustedes, pero recuerden que soy humano y siento. Los quiero mucho y es lo único que se va a hablar del tema”, manifestó.

Por supuesto, sus fans no han dudado en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor ante esta situación. Tal y como lo dijo ‘Quesito’, ya no ha hecho más comentarios sobre esto.

Quesito / Redes sociales

¿Quiénes son ‘las Alucines’?

Kassandra Quezada ‘Quesito’ y Lupita Villalobos son unas influencers que conforman el pódcast ‘las Alucines’. A través de su programa, tocan diversos temas de la vida diaria con un toque de humor. Son originarias de Tamaulipas y Sonora.

Se han hecho muy populares en los últimos años. En 2024, ‘Las Alucines’ ganaron el premio ‘Podcast del Año’ en los Socialiteen Awards 2024. Tienen más de 3 millones de seguidores en YouTube.

También son muy exitosas a nivel individual. Mientras que Lupita Villalobos tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, ‘Quesito’ cuenta con más de 3 millones.

Mira: Lizbeth Rodríguez publica extraños mensajes tras ¿infidelidad de su esposo? ¡Dicen está en una app de citas!