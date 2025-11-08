Muere miss de belleza en accidente automovilístico tras coronación: tragedia sacude a Jalisco

Mientras el mundo del modelaje sigue sacudido por el escándalo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, otra tragedia golpea al mundo de los certámenes: una joven recién coronada como miss en Jalisco perdió la vida en un accidente automovilístico que ha dejado a toda la comunidad en shock.

¿Qué se sabe del trágico accidente automovilístico en Teocaltiche donde murió Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025?

El accidente automovilístico ocurrió este viernes al mediodía sobre la carretera Teocaltiche–Jalostotitlán, a la altura del kilómetro 27. Según los primeros reportes, un automóvil March rojo fue impactado de frente por un camión de carga tipo torton que circulaba en sentido contrario.

Los dos ocupantes del vehículo compacto murieron al instante. Equipos de emergencia de Teocaltiche acudieron al lugar y activaron el protocolo de rescate con las quijadas de la vida, pero no lograron salvar a ninguno. El choque provocó el cierre parcial de la vía mientras se realizaban maniobras de remoción y aseguramiento de la zona.

Alison Montaño, Señorita Teocaltiche 2025, murió tras choque frontal entre un vehículo compacto y un camión de carga, hecho donde otra persona también murió.



El gobierno municipal de Teocaltiche confirmó el deceso de la joven. "El día de hoy nuestro municipio se llena de… pic.twitter.com/nnTGUx34gs — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 7, 2025

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios locales, generando una ola de mensajes de condolencias.

“Hoy nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025”. Municipio de Teocaltiche

A través de Instagram, la cuenta oficial de Alison Montaño publicó una sentida despedida:

Cuenta oficial de Alison Montaño “Nos quedamos con tan lindos momentos que pasamos contigo y con esa sonrisa que transmitía tu alegría y tu amor hacia todos los que te rodeaban. Te agradecemos tanto que nos diste de ti y esperamos en Dios, algún día volver a encontrarnos para ya no decirte Adiós.”

¿Quién fue la joven coronada como Señorita Teocaltiche 2025 que perdió la vida en el accidente automovilistico?

La víctima fue identificada como Alison Montaño Guerrero, una joven de 21 años que apenas el 30 de octubre había sido coronada como Señorita Teocaltiche 2025. Estudiaba Psicología y Educación, y era conocida por su participación activa en causas sociales y eventos comunitarios.

Alison era muy querida en su municipio. Su carisma, compromiso y energía positiva la habían convertido en una figura representativa de Teocaltiche. Tras su coronación, compartió un video en el que hablaba con orgullo de su tierra:

“Cuando pienso en Teocaltiche, pienso en un lugar donde la historia y la tradición se entrelazan con la esperanza de cada nuevo amanecer” Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025

También expresó su admiración por la gente de su comunidad: “La gente de Teocaltiche y sus comunidades es gente noble, trabajadora y generosa. Jóvenes que sueñan en grande, que estudian por abrirse un camino, llevando siempre consigo el orgullo de sus raíces”.

Alison Montaño

¿Cómo y cuándo será el homenaje a Alison Montaño en Teocaltiche tras su muerte?

La comunidad de Teocaltiche ya organiza homenajes para despedir a la joven que representaba con orgullo a su municipio. Se espera que en los próximos días se realicen actos públicos y privados en su honor, donde vecinos, autoridades y familiares se reúnan para recordar su legado y mostrar el cariño que despertó en vida.

Vecinos, amigos y familiares han compartido decenas de mensajes en redes sociales, resaltando el impacto positivo que Alison Montaño dejó en su entorno.