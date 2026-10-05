En 2024, Gloria Trevi interpuso una demanda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), contra la editorial Penguin Random House y Karla de la Cuesta, autora del libro Todo a la luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad, por el uso de su nombre e imagen sin su autorización.

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¡Campaña de desprestigio! Gloria Trevi hace bien en defender su nombre ante editorial, considera experto. / Mezcalent

¿Cuál fue la resolución de la demanda interpuesta por Gloria Trevi?

En julio pasado se dio a conocer una resolución del IMPI relacionada con este caso. Según lo informado, el organismo impuso una multa de 540 mil pesos a la casa editorial por el uso de fotografías y el nombre de Gloria Trevi, sin su consentimiento y con fines de lucro, además de establecer un plazo de 15 días para resarcir el daño.

Tras conocerse la resolución, surgieron distintas opiniones. Mientras que algunos señalamientos cuestionan si la medida pudiera tener efectos sobre la libertad de expresión y la circulación del libro, también se ha planteado que está relacionada con los derechos de la intérprete sobre el uso de su nombre e imagen. Para conocer una opinión experta en el tema, entrevistamos al abogado Iván Báez, especialista en derechos humanos y libertad de expresión, quien nos dio su interpretación jurídica del caso.

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¡Campaña de desprestigio! Gloria Trevi hace bien en defender su nombre ante editorial, considera experto. / Fotos: Cortesía del abogado y Redes sociales

¿La resolución en la demanda de Glorita Trevi afecta la libertad de expresión? Abogado lo explica

De acuerdo con Báez, la resolución no constituye un acto de censura. “De ninguna manera es una resolución que censura, no es una resolución mordaza. Considero que es una persona cuyo derecho debe ser respetado y no está afectando a otro tipo de situaciones. Por el momento, es una norma establecida en una ley, de forma previa, según el IMPI. Protege el derecho de la imagen, del estigma público, del rostro y rasgos distintivos, y se establecen una serie de consecuencias”.

Y añadió: “La señora Gloria se dedica al uso y explotación de su imagen para obtener ciertos beneficios. De acuerdo con la intervención del IMPI, justo la discusión fue en el sentido de que en la portada se usó su imagen sin su autorización, para generar un lucro. Esa situación se pudo haber modificado, tal vez con algunas alternativas y no generar una situación de demandas, para que, como consecuencia, no te manden a cambiar todo un tiraje de las publicaciones”.

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¡Campaña de desprestigio! Gloria Trevi hace bien en defender su nombre ante editorial, considera experto / Redes sociales

¿En qué momento se afecta la libertad de expresión, según especialista?

Sobre si se está coartando a la libertad de expresión o censurando a la editorial o a la autora del libro, el abogado explicó: “La censura previa es cuando hay un cúmulo de situaciones que prohíben radicalmente que alguien difunda algún tipo de información. En este caso, no las hay. El libro circuló, se siguió promocionando, generó debate. Pero no utilizaron otra imagen, otros rasgos que permitan posicionar el libro sin que directamente su imagen quede afectada. Sobre todo, de una persona que ha vivido situaciones que han afectado su presunción de inocencia, cuando legalmente se determinó que no fue responsable de ciertas conductas que le atribuyeron”.

El especialista señaló que todo se ha realizado apegado a lo que el IMPI determinó a favor de la cantante. “Lo que yo he visto hasta el momento es que se determinó: Retirar la imagen de la portada y otro tipo de aspectos, reparar y resarcir el daño a la persona que le está afectando”, concluyó.

Muchos han cuestionado parte del título del libro: Todo a la luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad, ya que aseguran que fue un caso muy sonado no solo en México sino a nivel internacional y que se resolvió dejando a Gloria Trevi absuelta y exonerada de los cargos de violación agravada, rapto y corrupción de menores, y que ahora solo se pretende lastimar su imagen. En septiembre de 2004, le dieron a Gloria Trevi la absolución de los cargos.

¡Campaña de desprestigio! Gloria Trevi hace bien en defender su nombre ante editorial, considera experto / Foto: FB/Gloria Trevi

Cronología del pleito legal entre Gloria Trevi y editorial Penguin Random House

En 2024, se publicó el libro Todo a la luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad, escrito por Karla de la Cuesta , donde cuenta lo que vivió cuando estuvo en el clan de Sergio Andrade.

escrito por , donde cuenta lo que vivió cuando estuvo en el clan de En 2024, Gloria demandó a la editorial Penguin Random House por la utilización de su imagen en la portada y en la campaña de promoción del libro sin su autorización.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX desechó el amparo promovido por los abogados de Karla y la editorial, al determinar que no existe censura previa por parte de la cantante.

desechó el amparo promovido por los abogados de Karla y la editorial, al determinar que no existe censura previa por parte de la cantante. En julio pasado este mismo organismo impuso una multa de más de 540 mil pesos por continuar con la distribución del libro y les dio un plazo de 15 días hábiles para cumplir con lo establecido.

Hace unos días, la editorial, por medio de sus abogados, declaró que la publicación es de interés público, que su contenido se sostiene con el expediente judicial del caso y que la cantante es una figura pública, por lo que las referencias hacia ella están amparadas por la Ley Federal de Derecho de Autor.

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Karla de la Cuesta contó en el libro lo vivido en el clan Andrade. / Fotos: Cortesía del abogado y Redes sociales

¿Cuál es la opinión de Gloria Trevi sobre la libertad de expresión?

“Yo soy la primera en estar a favor de la libertad de expresión. Lo único que considero es que no es correcto que se digan mentiras, y eso no le conviene al país, al pueblo. El pueblo no debe recibir mentiras ni de políticas ni nada. O sea, ya no”.

“Ya saben que no es cierto, me podrán decir greñuda, ojerosa, fachosa y todo lo que quieran, pero decir mentiras de otras personas no lo pueden hacer, ni acusarlas de cosas feas”.

“Yo no le deseo eso a nadie, eso yo lo viví, y la verdad,no se lo deseo a nadie”.

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¡Campaña de desprestigio! Gloria Trevi hace bien en defender su nombre ante editorial, considera experto / Alejandro Isunza

¿Quién es el abogado Iván Baez?

Experto en Derechos humanos. Egresado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se desempeñó como director de área en la Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Es coautor de los libros: Responsabilidad y reparación, un enfoque de derechos humanos (CDHDF, Fundar y UIA, 2008) y Digesto de recomendaciones emitidas por los organismos de protección de derechos humanos (UIA, 2009).

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