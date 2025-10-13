Filtran lista de participantes de La granja VIP: ¿Karina Torres sí estará en el nuevo reality de celebridades?

A pocas horas del gran estreno de el nuevo reality sho La granja VIP, que se transmitirá por Disney+ y Azteca uno, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre quiénes integrarán el elenco completo. Una imagen filtrada recientemente muestra a los posibles participantes que aún no habían sido confirmados, generando una ola de comentarios y reacciones entre los fanáticos del programa.

Entre los nombres que circulan en la filtración, destaca el de Karina Torres, influencer que recientemente se volvió tendencia en redes sociales. Sin embargo, Torres posteo un video con información importante sobre el reality. Esta declaración ha sido clave para separar rumores de confirmaciones reales sobre el elenco del programa.

¿Quiénes son los participantes filtrados de La granja VIP?

La filtración que circula en redes sociales incluye varios nombres que, hasta el momento, no han sido confirmados oficialmente por TV Azteca. Según la imagen, los posibles participantes que completarían a los participantes de La granja VIP serían:



Wendolee Ayala,

Eduardo Capetillo Jr.,

Lis Vega,

Karina Torres,

Eleazar Gómez,

Carmen Campuzano,

Sergio Mayer Mori y

Jorge Alberti.

Sin embargo, es importante destacar que Karina Torres negó su participación en el reality. La influencer declaró:

“Hermana, no voy a entrar a la granja, eh. Yo no voy a entrar a ningún reality show, de una vez les aclaro. Ahorita yo no tengo proyectos de entrar a ningún reality, yo estoy bien tranquila, aprendiendo esta nueva faceta de mi vida, y después la obra, y después viene mi operación, mis vacaciones, y luego después de ahí viene poquito trabajo…” Karina Torres

La declaración de la influencer Karina Torres descarta su participación en el reality. Sin embargo, la presencia de figuras como Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori mantiene la expectativa sobre la alineación final del programa.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La granja VIP?

Hasta el momento, La granja VIP ha revelado oficialmente a once nombres que conforman el reality. Cada uno aporta un perfil distinto, lo que promete variedad en la convivencia dentro del reality:



Estos once participantes representan la mitad del elenco confirmado, mientras que la otra mitad todavía se mantiene bajo especulación. La combinación de actores, influencers y personalidades de distintos ámbitos busca crear un grupo diverso capaz de generar interacción, competencias y momentos destacados dentro de La granja VIP.

¿Cuándo inicia La granja VIP y dónde se transmitirá?

La granja VIP tiene su estreno programado para el hoy 12 de octubre de 2025 en Azteca Uno, apenas una semana después de la final de La casa de los famosos México. El programa promete captar la atención de los televidentes con un formato de convivencia intensa, retos diarios y dinámicas que pondrán a prueba la interacción entre los participantes.

Además de la transmisión en televisión abierta, el reality estará disponible en Disney+, permitiendo a los espectadores seguir la vida de los concursantes 24 horas al día, los 7 días de la semana. Gracias a esta modalidad, los fans podrán acceder a contenido exclusivo, cámaras en tiempo real y momentos que no se mostrarán en la versión de televisión, ampliando la experiencia del reality y fomentando la interacción constante en redes sociales.

